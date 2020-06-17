Програму діяльності Кабміну Рада розгляне 18 червня

Верховна Рада розгляне програму діяльності уряду у четвер, 18 червня.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

"Завтра Верховна Рада України розгляне Програму діяльності уряду. Уряд та парламент задля досягнення важливих для країни результатів повинні вийти на новий виток взаємовідносин. Основою для цього може стати доопрацьована програма діяльності уряду", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зуважив, що в уряді гарно попрацювали над оновленим документом.

"Дана програма була розроблена з урахуванням ряду документів, в тому числі програми партії «Слуга народу» та програми Президента Володимира Зеленського. Крім того, ті слушні зауваження, які народні депутати та комітети парламенту нам надсилали в останні місяці, ми включили у нашу програму діяльності", - зазначив Шмигаль.

Окрім цього, очільник уряду наголосив, що для нього особисто дуже важливо, аби всі написані програми, концепції, дорожні карти та антикризові плани не залишалися на папері: "Адже так життя українців точно не стає кращим. Люди чекають на результат. Тому, ми не збираємося бути урядом мрійників. Ми будемо давати конкретні, а головне осяжні для людей результати".

Також зазначається, що відповідний документ обговорювався з Президентом, щоб синхронізувати бачення щодо розвитку та реформування країни. Повідомляється, що наразі середньострокові та довгострокові пріоритети включать 19 пунктів та 82 підпункти. Загальна кількість очікуваних результатів та показників складає фактично 320 пунктів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що Рада, найімовірніше, розглядатиме її 18 червня.

Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Водночас представники фракції "Слуги народу" заявляли, що Програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.