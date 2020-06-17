У "Слузі народу" сказали, коли визначаться з голосуванням за Програму діяльності уряду

Питання щодо підтримки фракцією партії “Слуга народу” оновленої Програми діяльності уряду досі дискутується, воно вирішуватиметься на засіданні фракції сьогодні ввечері.

Про це заявив журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (“Слуга народу”) перед засіданням парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Існує певний конфлікт між Програмою уряду та тими зобов’язаннями, які взяті в Меморандумі (з МВФ - ред.). Ми хочемо цей конфлікт урегулювати безпосередньо до голосування за Програму. Програма досі дискутується на фракції. Є люди, які підтримують Програму, є люди, які не підтримують... Я думаю, що ми визначимося сьогодні з цим питанням”, - сказав Гетманцев.

Він підтвердив, що фракція “Слуги народу” збереться сьогодні ввечері.

“Фракція (засідання - ред.) буде. Не тільки на місцевих виборах буде закцентована увага. Я думаю, що будемо говорити про Програму уряду, будемо говорити і про кадрові призначення, бо немає, скажімо, однозначної підтримки тієї кандидатури міністра, яку представили у понеділок на фракції”, - зауважив Гетманцев і уточнив, що йдеться про кандидата на посаду міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За словами парламентарія, сам він не підтримає кандидатуру Шкарлета, тому що “не зрозумів програму” цього кандидата.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що Рада, найімовірніше, розглядатиме її 18 червня.

Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Водночас представники фракції "Слуги народу" заявляли, що Програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.