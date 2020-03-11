Представниця Кабміну в Раді написала заяву про відставку

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олена Шуляк залишає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Відповідну заяву вона опублікувала у Facebook.

“Я залишаю посаду представника Кабміну у Верховній Раді. Протягом останніх місяців я тісно співпрацювала з урядом Гончарука і чесно підтримувала їх ініціативи, бо знаю: в них велике майбутнє. Боротьба з корупцією, діджиталізація, велика приватизація, велике будівництво тощо — програми, які назавжди асоціюватимуться з урядом Гончарука, бо скоро принесуть Україні багато позитиву”, - написала Шуляк.

Депутат додала, що після відставки уряду Гончарука їй важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї.

“Новому уряду треба комунікаційник, який швидко і якісно вникне у хід всіх справ. З попереднім складом мені вдалося це зробити, адже з Олексієм (Гончаруком - ред.) ми працювали разом задовго до його призначення. Декілька років ми аналізували законотворчі процеси в Україні та вдосконалювали їх в команді Офісу ефективного регулювання. Саме тому у листопаді минулого року я швидко “включилася” в процес. Зараз я не певна, що зможу повторити цей досвід. А працювати без розуміння не хочу і не маю морального права”, - зазначила Шуляк.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада 2019 року Кабінет міністрів затвердив Олену Шуляк на посаді свого представника у Верховній Раді.

ВР 4 березня 2020 року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, відправила у відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Парламент також призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.