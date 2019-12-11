КВУ: Майже все ухвалене Радою - законопроєкти “Слуги народу"
Про це повідомляє Комітет виборців України.
“Усього за перші 100 днів роботи Верховною Радою було ухвалено 60 діючих законів, поданих народними депутатами, 50 із яких або 83% ініціювали депутати провладної більшості”, – йдеться у повідомленні.
За даними КВУ, автором найбільшої кількості ухвалених законів є представник уряду в парламенті Олена Шуляк (13-й номер у списку "Слуги народу"). Вона стала автором 19-ти ухвалених законів.
На другому місці – Віталій Безгін (77-й номер в списку СН) – 17 законів і Роксолана Підласа (104-й номер СН) – 17 законів. Третій за "результативністю" – Павло Фролов (126-й номер СН), 11 законів.
Натомість, наголошують експерти, Верховна Рада за 100 днів роботи не підтримали жодного законопроєкту авторства депутатів ОПЗЖ та лише один – "Голосу". Було ухвалено чотири законопроєкти, серед авторів яких є депутати "Батьківщини", і п'ять – від "Європейської солідарності". Однак тут швидше мав вплив той фактор, припускають у КВУ, що ці законопроєкти були зареєстровані ще в Раді попереднього скликання.
"Ці дані засвідчують негативну тенденцію поділу законопроєктів на “свої” і “чужі” та ігнорування законодавчих напрацювань представників інших фракцій парламенту. Натомість окремі депутати провладної фракції показують “дива результативності”. Однак велика кількість ухвалених законів від окремих депутатів може лише насторожувати. 100 днів – надзвичайно короткий період часу для того, щоб якісно підготувати десятки законів і навіть детально ознайомитися зі змістом своїх законодавчих ініціатив", – підсумував голова КВУ Олексій Кошель.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Комітеті виборців наголошували, що більш ніж половина законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді IX скликання – 53% – є нереальними до виконання і мають ознаки фінансового популізму.