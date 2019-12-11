КВУ: Майже все ухвалене Радою - законопроєкти “Слуги народу"

Понад 80% ухвалених законів, авторами яких є народні депутати, були подані членами фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє Комітет виборців України.

“Усього за перші 100 днів роботи Верховною Радою було ухвалено 60 діючих законів, поданих народними депутатами, 50 із яких або 83% ініціювали депутати провладної більшості”, – йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, автором найбільшої кількості ухвалених законів є представник уряду в парламенті Олена Шуляк (13-й номер у списку "Слуги народу"). Вона стала автором 19-ти ухвалених законів.

На другому місці – Віталій Безгін (77-й номер в списку СН) – 17 законів і Роксолана Підласа (104-й номер СН) – 17 законів. Третій за "результативністю" – Павло Фролов (126-й номер СН), 11 законів.

Натомість, наголошують експерти, Верховна Рада за 100 днів роботи не підтримали жодного законопроєкту авторства депутатів ОПЗЖ та лише один – "Голосу". Було ухвалено чотири законопроєкти, серед авторів яких є депутати "Батьківщини", і п'ять – від "Європейської солідарності". Однак тут швидше мав вплив той фактор, припускають у КВУ, що ці законопроєкти були зареєстровані ще в Раді попереднього скликання.

"Ці дані засвідчують негативну тенденцію поділу законопроєктів на “свої” і “чужі” та ігнорування законодавчих напрацювань представників інших фракцій парламенту. Натомість окремі депутати провладної фракції показують “дива результативності”. Однак велика кількість ухвалених законів від окремих депутатів може лише насторожувати. 100 днів – надзвичайно короткий період часу для того, щоб якісно підготувати десятки законів і навіть детально ознайомитися зі змістом своїх законодавчих ініціатив", – підсумував голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Комітеті виборців наголошували, що більш ніж половина законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді IX скликання – 53% – є нереальними до виконання і мають ознаки фінансового популізму.