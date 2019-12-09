КВУ назвав депутатів, які не внесли до Ради жодного законопроєкту за сто днів

Упродовж перших 100 днів роботи Верховної Ради ІХ скликання понад 20 народних депутатів не ініціювали жодного законопроєкту. Серед них 13 парламентаріїв є членами фракції “Слуга народу”.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

“Усього за період із 28 серпня по 6 грудня народні депутати зареєстрували 797 проєктів законів, що є високим показником. Попри це низка політиків поки що не ініціювали жодного проєкту закону. Загалом у парламенті є 24 таких депутати. Більшість із них, 13 осіб (Михайло Ананченко, Анатолій Драбовський, Максим Заремський, Олег Колєв, Олександр Копиленко, Олена Лис, Василь Мокан, Дмитро Нальотов, Максим Пашковський, Ольга Руденко, Ольга Саладуха, Андрій Стріхарський, Любов Шпак), є членами фракції «Слуга народу», ще 9 осіб представляють “Опозиційну платформу – За життя” (Віталій Борт, Олег Волошин, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Ренат Кузьмін, Юлія Льовочкіна, Вадим Столар, Григорій Суркіс, Федір Христенко)”, – йдеться у повідомленні.

Натомість, за даними КВУ, у Верховній Раді є народні депутати, які вже стали авторами десятків проєктів законів.

Рекордсменом за кількістю зареєстрованих документів є Дмитро Шпенов (позафракційний), який став автором 70 проєктів законів. Також у п’ятірці лідерів – Михайло Цимбалюк із ВО «Батьківщина» (54 проєкти законів), Андрій Пузійчук, ВО «Батьківщина» (47 проєктів), Наталія Королевська, ОПЗЖ (47 проєктів), Данило Гетманцев, «Слуга народу» та Юрій Солод, ОПЗЖ – по 45 проєктів.

«Якісна підготовка законопроєкту займає досить багато часу, що частково пояснює низьку продуктивність окремих депутатів. Однак що більш складно пояснити – так це реєстрацію десятків проєктів законів одним депутатом упродовж місяця. Так, Дмитро Шпенов за 100 днів роботи став автором 70 проєктів законів, тобто, реєстрував майже по закону в день. При цьому тематика документів абсолютно різна: від питань енергетики і податків до питань транспорту та інформаційної політики. Частково це можна пояснити тим, що деякі із цих депутатів працювали в Раді попереднього скликання і перереєстрували свої не підтримані ініціативи в новому скликання», – зауважив голова КВУ Олексій Кошель.

Під час аналізу експерти брали до уваги лише проєкти законів, не враховуючи при цьому проєкти постанов.