Чинна Рада за 100 днів ухвалила на третину більше законів, ніж попередня — Разумков

За 100 днів роботи Верховна Рада дев'ятого скликання ухвалила на третину більше законів, ніж нардепи попереднього скликання за аналогічний період.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в інтерв'ю НВ.

"Ми прийняли 86 законів, що приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний проміжок часу наші колеги в попередньому скликанні», - сказав спікер.

Він визнав, що у роботі парламенту були помилки.

"Не припускається помилок той, хто нічого не робить. Якби ми не ухвалили жодного закону, ми не припустилися б жодної помилки", - зауважив Разумков.

Голова Ради висловив думку, що згодом "турборежим" перестане існувати як такий, але він має бути режимом ефективної та досить швидкої роботи Верховної Ради, щоб не відкладати закони на 2−3 роки.

"Якщо ж ми говоримо про швидкість та якість роботи, то багато законопроєктів і постанов Верховна Рада ухвалювала більшістю голосів (понад 226 голосів - ред), часто конституційною (понад 300 - ред). Максимальний рекорд — 34 голосування більш ніж 300 голосами за один пленарний день. Я не пам’ятаю, щоб це було в будь-якій іншій Раді. Є речі, які об'єднують", - зауважив Разумков.

Коментуючи дані соцопитування КМІС, згідно з якими більша частина населення не схвалює роботу ВР, спікер сказав: "Є кілька моментів. По-перше, ті скандали, які були в Раді. Незалежно від того, в якій фракції це відбувалося (але особливо, коли це пов’язано із фракцією більшості), це негативно впливає на імідж будь-якого органу".

Він також зауважив, що є низка законопроєктів на розгляді парламенту, які не завжди однозначно сприймає суспільство. У цьому зв'язку він висловив переконання, що парламенту потрібно більше комунікувати з людьми, доносити свою позицію.

"У гонитві за результатом ми приділяли менше часу комунікації. Це теж правда. Коли ти не пояснюєш свою позицію, за тебе її починає пояснювати хтось інший", - підкреслив Разумков.

Як відомо, 29 серпня 2019 року відбулося перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання. У п’ятницю, 6 грудня, виповнюється 100 днів від першого дня роботи Верховної Ради цього скликання.