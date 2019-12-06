Разумков відкрив ранкову Раду, в залі - 300 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у п’ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 300 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Верховної Ради у п'ятницю пройде година запитань до уряду, на якій має виступити з доповіддю міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.