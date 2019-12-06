Разумков відкрив ранкову Раду, в залі - 300 депутатів
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у п’ятницю.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.
У залі засідань зареєструвалося 300 народних депутатів.
Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Верховної Ради у п'ятницю пройде година запитань до уряду, на якій має виступити з доповіддю міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.