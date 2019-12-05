Депутат розповів, для чого Разумков зібрав нараду лідерів фракцій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і голови депутатських фракцій під час перерви в роботі парламенту, оголошеної на пів години, узгоджують позиції щодо голосування за Виборчий кодекс із пропозиціями Президента.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Перерва була оголошена для того, щоб узгодити позиції по Виборчому кодексу», - сказав депутат.

Він акцентував на кількох суперечливих моментах, висловлених Президентом у його пропозиціях, з якими не повністю згодні зокрема представники «Голосу».

«По-перше, це процедура прийняття: ми зараз на етапі подолання президентського вето. Президент, коли накладав вето, давав певний перелік зауважень, які він вважає треба виправити в цьому кодексі. Комітет вийшов за ці межі цих пропозицій, тобто, він поміняв ще багато чого, що Президент не зазначав. Але проблема в тому, що це незаконно. І це може бути оскаржено в Конституційному суді. І на основі цього Виборчий кодекс може бути визнано неконституційним», - пояснив Юрчишин.

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За його словами, доцільніше було б прийняти рекомендації Президента, після цього внести у Виборчий кодекс інші поправки, бо це «захищає закон з точки зору конституційності».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Верховна Рада відклала розгляд пропозицій Президента України Володимира Зеленського до Виборчого кодексу.