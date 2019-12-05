Разумков зібрав голів фракцій на нараду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив півгодинну перерву в роботі ранкового засідання парламенту на вимогу двох фракцій - "Голос" і "Батьківщина".
Про це спікер поінформував після реєстрації народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Оголошується перерва на 30 хвилин. Прошу керівників фракцій зібратися у моєму кабінеті", - сказав Разумков.
Про перерву він оголосив близько 10.13. При цьому не уточнив причини, чому вона оголошена.