Разумков зібрав голів фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив півгодинну перерву в роботі ранкового засідання парламенту на вимогу двох фракцій - "Голос" і "Батьківщина".

Про це спікер поінформував після реєстрації народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголошується перерва на 30 хвилин. Прошу керівників фракцій зібратися у моєму кабінеті", - сказав Разумков.

Читайте також: Рада планує у четвер ухвалити Виборчий кодекс із пропозиціями Зеленського

Про перерву він оголосив близько 10.13. При цьому не уточнив причини, чому вона оголошена.