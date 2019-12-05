Рада планує у четвер ухвалити Виборчий кодекс із пропозиціями Зеленського

Верховна Рада 5 грудня планує ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, опублікованому на сайті ВР.

Депутати мають намір розглянути Виборчий кодекс першим питанням. Напередодні заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура в коментарі Укрінформу пояснив, що головна претензія глави держави до цього документа стосувалася виборчої системи, а тому поправки Президента спрямовані на її спрощення для населення.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова ВР Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до ВР свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.

Після ухвалення пропозицій Зеленського до кодексу, парламентарії мають розпочати перше читання урядового проєкту закону №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", який передбачає безплатний доступ громадян та суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

У першому читанні також мають розглянути законопроєкти про оборонні закупівлі (№2398) і два альтернативних йому документи, "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" (№2336), "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)" (№1197).

Також порядком денним передбачається розгляд у другому читанні законопроєкту №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Окрім того, в четвер Рада планує розглянути блок ратифікацій. Це президентські проєкти законів "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Розширення харківського метрополітену" (Проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (№0008) і "Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (№0009).