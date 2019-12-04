Ринок землі Рада розгляне наступного пленарного тижня – Арахамія

Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ринок землі буде наступного пленарного тижня», - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.