До законопроєкту про ринок землі надійшло понад 3 тисячі поправок – депутат

До законопроєкту про ринок землі під час підготовки його до другого читання надійшло більше 3 тисяч поправок.

Про це журналістам перед початком засідання фракції «Слуга народу» сказав народний депутат Олександр Качура, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що надійшло більше 3 тисяч поправок. Тому ми зараз збираємося тут (на засідання фракції – ред.), щоб обговорити і консолідувати всі поправки і вирішити на фракції, які саме поправки і чиї будуть проголосовані. Ми проведемо сигнальне голосування по поправках, які, зокрема, є тотожними, і вже будемо виходити з готовою позицією на голосування (під час пленарного засідання у ВР – ред.)», - зазначив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.