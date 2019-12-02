Зеленський має мандат довіри на створення ринку землі — Стефанчук

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що у Президента України Володимира Зеленського є мандат довіри на створення прозорого ринку землі.

Про це він заявив під час Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується питання необхідності винесення на референдум питання, пов’язаного з землею, хочу сказати декілька аспектів. По-перше, в програмі Президента Володимира Зеленського є пункт про створення прозорого ринку землі, він був зазначений як один із ключових пунктів передвиборчої програми. Враховуючи, що 73 відсотки громадян України, які взяли участь в голосуванні і підтримали програму Володимира Зеленського, в принципі ми можемо говорити, що мандат довіри на реалізацію цього пункту безперечно був наданий»,- сказав Стефанчук,

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Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що Верховна Рада найближчим часом також зможе ухвалити пакет законопроєктів про народовладдя, які стосуються, зокрема, й процедури проведення референдумів.