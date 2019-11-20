Закон про ринок землі ще не допрацювали - спікер ВР

Дискусії, які розгортаються навколо земельного питання у регіонах, свідчать про те, що закон про ринок землі недопрацьовано.

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу у Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується дискусії, яка йде в регіонах, то ми все тут не допрацювали. Чи не донесли якісну інформацію до людей, які сьогодні володіють землею. Будемо це виправляти», - зазначив Разумков.

Він зауважив, що ринок буде відкрито для громадян України і компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Передача корпоративних прав таких компаній іноземним громадянам або компаніям за законом буде заборонена. Продаж землі іноземцям вирішить референдум.

«Тільки після референдуму буде вирішуватися питання про відкриття ринку для іноземців, як фізичних, так і юридичних осіб. Про обсяг землі в одних руках буде йти дискусія. Морально людям важко уявити 200 тисяч гектарів в одних руках, хоча сьогодні деякі компанії розпоряджаються набагато більшими площами», - додав очільник парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, у регіонах проходять акції проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Зокрема, біля міста Дніпро Асоціація фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області разом із сільгоспвиробниками перекрили автошлях М 04 Знам'янка — Луганськ — Ізварине. Також деякі обласні ради ухвалили звернення до керівництва держави з протестом проти відкриття ринку землі.

У середу, 20 листопада, голова ВР України Дмитро Разумков відвідує з робочим візитом Дніпро та Запоріжжя.