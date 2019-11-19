Запуск ринку землі прискорить зростання економіки України до 1,5% на рік - Світовий банк

Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та створення ринку землі може прискорити економічне зростання в Україні.

Про це йдеться у спеціальній доповіді Світового банку щодо відкриття ринку землі в Україні, повідомляє Представництво СБ в Україні.

Як зазначають у Світовому банку, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та створення прозорого й ефективного ринку землі має потенціал прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік протягом наступних п'яти років.

"Проєкт закону про ринок землі, ухвалений минулого тижня парламентом у першому читанні, є важливим історичним проривом. Ухвалення цього закону разом із іншим законодавством, що створює необхідні запобіжники для забезпечення прозорості та ефективності у сфері земельних відносин, буде важливим фундаментом для покращення перспектив економічного зростання України у майбутньому", - наголосив провідний економіст Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Фарук Кхан.

Україна має найбільші площі сільськогосподарських земель у Європі, однак, зауважили у СБ, продуктивність сільського господарства становить лише мізерну частину від тієї, яку мають інші європейські країни.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є найбільшою перешкодою для залучення необхідних інвестицій та збільшення продуктивності сектору, зазначається у доповіді Світового банку.

"Відсутність ринку землі не створює належної ринкової мотивації для найбільш ефективного використання землі та інвестицій, які б могли допомогти збільшити продуктивність. Зокрема, інвестицій в іригацію, вирощування культур з більшою доданою вартістю та впровадження новітніх технологій", - подкреслили експерти СБ.

У доповіді наголошується, що забезпечення доступу до фінансування для малих фермерів, обмежених у кредитних ресурсах, є важливою запорукою підвищення їхньої продуктивності.

"Відповідні фінансові інструменти мають бути ефективні та стабільні з огляду на фінансові можливості держави, що означає доцільність їхнього таргетування таким чином, щоб створювати мотивацію для підвищення продуктивності та переходу на вирощування до культур з вищою доданою вартістю", - ідеться у спецдоповіді Світового банку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що під час підготовки земельного законопроєкту до другого читання буде внесено поправку про заборону продажу землі іноземцям.

Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.