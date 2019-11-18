Уряд пропонує здешевити кредити аграріям на купівлю землі до 3-5%

Для полегшення купівлі землі сільськогосподарського призначення уряд пропонує знизити аграріям кредитні ставки у гривні до 3-5%.

Про це міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов написав у Facebook.

“Уряд пропонує у 2020 році наступні інструменти полегшення доступу до кредитів для придбання землі сільськогосподарського призначення: здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам. Ставка у гривні — 3-5%. Часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі. Закладено у бюджеті - 240 млн грн”, - написав Милованов.

За словами міністра, сільськогосподарські товаровиробники зможуть отримувати підтримку за одним з цих механізмів, або за обома одночасно.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі, яким, зокрема з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні. А14 листопада парламент ухвалив закон про Державний бюджет України на 2020 рік, в якому передбачено виділення 4,4 млрд грн на підтримку аграріїв.