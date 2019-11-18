Милованов назвав програми підтримки аграрної галузі у 2020 році

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов поінформував про заплановані на 2020 рік програми підтримки аграрної галузі.

Про це Милованов написав у Facebook.

“Наступного року ми плануємо наступні програми підтримки агро галузі: “Здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення”; “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”; “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”; “Державна підтримка тваринництва, аквакультури (рибництва)”; “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”; “Формування статутного капіталу Фонду/Агенції часткового гарантування кредитів”, - написав міністр.

Як повідомлялось, більшість програм підтримки АПК, які діють у 2019 році, збережено на 2020 рік.

За даними заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з питань агрополітики Тараса Висоцького, на 30 жовтня 2019 року із запланованих 5,9 млрд грн на підтримку АПК виплачено 1,5 млрд грн (36,6%).