Милованов пояснив, чого треба боятися при відкритті ринку землі

При відкритті ринку землі треба боятися не того, що її куплять іноземці, а що земля дістанеться тим, хто не буде про неї дбати.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не боїмося, щоб купили іноземці, ми боїмося, щоб купили ті, які не будуть дбати про землю. Для нас найголовніше, щоб про землю дбали. В Європі Україну називають "гігант, який спить". Аграрний гігант, який потроху починає прокидатися. І є така небезпека для Європи, що коли цей гігант прокинеться, він пройдеться по конкурентах. Ми бачимо кожен рік (і включно з цим роком), що у нас урожай рекордний… у нас з'являється інфраструктура", - зазначив Милованов.

За його словами, питання продажу-купівлі землі - це не питання ринку.

"Питання ринку, це щоб власник робив, що хоче, і робив це прозоро, а ми з цього ринку збирали податки для місцевих громад", - наголосив міністр.

Він зауважив, що для контролю за державними землями створюється інтерактивна карта на підставі супутникових даних, на якій можна буде побачити, що де зростає і в якій кількості.

Також, за словами Милованова, він запропонував поєднати базу даних сільськогосподарських земель із даними податкової служби.

"Ми говоримо про десятки законів і десятки постанов для того, щоб обіг землі був детінізований. Кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, це нижче ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі, не для середнього, не для великого бізнесу, тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що не буде корупції? Через ту саму базу даних, де ми будемо знати що вирощується, і будемо знати, хто є кінцевим власником. Таким чином, якщо люди хочуть ховатися в тіні й не мати конкуренції, то ми все одно на них через супутники вийдемо", - підсумував Милованов.