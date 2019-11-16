Кабмін виділив на підтримку фермерів майже 3 мільярди - Милованов

Уряд видав дві постанови про виділення цього року допомоги більш як 1300 фермерських господарств у розмірі 2,9 млрд грн.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на Кабінеті міністрів підписали дві постанови про підтримку села цього року в розмірі 2,9 млрд грн - для 1330 фермерських господарств", - зазначив Милованов.

За його словами, в уряду на ці цілі ще залишилося "близько 350-500 млн грн".

Міністр наголосив, що наступного тижня буде роз'яснено, що слід зробити, аби отримати державну допомогу.

"Ми наступного тижня зробимо пресреліз, які потрібно кроки зробити. Тож, якщо у вас є ферма, будь-ласка, подавайтеся, ще є час до кінця року. Подавайтеся до 5 грудня й отримуйте підтримку на корів, на тваринництво, на садівництво. Можна освоїти гроші навіть у грудні", - наголосив Милованов.