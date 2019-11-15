Милованов каже, що кредити на купівлю землі даватимуть під 3-5%

Українці зможуть взяти кредит на купівлю землі сільськогосподарського призначення під 3-5% річних.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив у Facebook.

“Відсоткова ставка по кредиту на придбання землі буде 3-5%. В гривні. Більше деталей згодом”, - повідомив Милованов.

Зазначається, що таким буде кредитування у разі ухвалення закону України “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” у Верховій Раді України.

Як повідомляв Укрінформ, проєктом держбюджету-2020 передбачалися 4,4 млрд гривень на підтримку кредитування в рамках земельної реформи.

Верховна Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі. Відповідно до документа, заборону продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні пропонується скасувати з 1 жовтня 2020 року.

14 листопада парламент ухвалив Державний бюджет України на 2020 рік.