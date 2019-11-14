До земельного законопроєкту внесуть правки про референдум — Милованов

До законопроєкту про ринок землі будуть внесені правки щодо референдуму.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Правки ж вносяться між першим і другим читанням. Про референдум будуть правки. Я думаю, що парламент це питання вирішить, і вирішить ефективно”, - сказав Милованов.

На запитання про те, чи відбудеться референдум про ринок землі до того, як цей ринок запрацює, міністр відповів: “Ядумаю, що парламент розбереться з цим”.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Водночас, Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.