Милованов повідомив як скоротилась площа державних і комунальних земель в Україні

Площа державних і комунальних сільськогосподарських земель за 4 роки скоротилася на 10%, до 9,4 млн га у 2019 році.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Площа державних і комунальних с/г земель за неповні 4 роки скоротилася на 10%: 2016 – 10,5 млн га (за даними Держгеокадастру станом на 01.01.2016), 2019 – 9,4 млн га (за даними Держгеокадастру станом на 1.10.2019”, - написав Милованов.

Він нагадав, що 37 млн га земель сільськогосподарського призначення наразі перебувають під мораторієм; 7 млн осіб отримали земельні паї, з яких 1,5 млн вже померли, так і не дочекавшись права розпорядитися своїм майном.

“460 тис га земель в оренді на 49 років за договорами емфітевзису. Це фактично продаж землі, але за "сірою" схемою й нижчою ціною, ніж при відкритому ринку землі”, - наголосив міністр.

Він нагадав, що лише 6 країн світу не мають вільного ринку землі: Північна Корея, Таджикистан, Конго, Венесуела, Куба та Україна.

"Саме там живуть найбідніші селяни й, на жаль, наші серед них", - нарік Милованов.

Також, за словами посадовця, сільгоспземлі в Україні зараз здаються в оренду у 6 разів дешевше, ніж у Німеччині, і у 19 разів дешевше, ніж у Данії.

Як повідомляв Укрінформ,13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” . Його підтримали 240 народних депутатів.

Документ, зокрема передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Купувати земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування. Водночас останні зобов’язані відчужити надбану ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення Європейського суду з плав людини, за яким було постановлено, що мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.