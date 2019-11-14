Експерт розповів, що заважає створити цивілізований ринок землі в Україні

Запровадженню цивілізованого ринку землі в Україні протистоять потужні сили та великі ресурси.

Про це заявив професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, старший партнер Юридичної групи EUCON Анатолій Мірошниченко у своєму коментарі у Facebook.

«Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення схвалено у першому читанні. На тлі більш ніж вісімнадцятирічного мораторію це величезний крок вперед, але основна боротьба ще попереду. Зміст закону можна повністю вихолостити під час другого читання. Як і зробити так, що закон не буде прийнятий взагалі. Запровадженню цивілізованого ринку землі протистоять потужні сили і великі ресурси», - переконаний експерт.

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За його словами, серед противників обігу земель є «значна частина наших політиків, яка живе популізмом, експлуатуючи гірші якості нашого пострадянського суспільства».

«Багато наших співгромадян, на жаль, все ще не розуміє, що справжня свобода і економічний розвиток неможливі без гарантованого права власності. А правова держава немислима в ситуації, коли більшість вважає себе вправі вирішувати на референдумі, що може робити меншість (7 млн власників паїв) зі своєю землею», - зауважив Мірошниченко.

З іншого боку, пише експерт, «ринку протистоїть більша частина сучасного агробізнесу, яка кожен день існування мораторію отримує вигоду від занижених ставок орендної плати».

«Ця вигода виймається з кишень власників паїв. Представники агробізнесу – це ті, хто називає себе «селянами» і «фермерами». Хоча в усталеному розумінні фермер – це людина, яка своєю працею і працею членів своєї родини обробляє землю, а не власник господарства, що за допомогою найманої праці обробляє тисячі гектарів», - заявив Мірошниченко.

Як він зауважив, «дуже часто політики-популісти і «фермери» з тисячами гектарів – це, насправді, ті самі люди».

Експерт наголосив, що противники ринку добре організовані і мають великі ресурси: і політичні, і матеріальні, але «сьогодні вони програли”.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що купувати земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування. Водночас вони зобов’язані відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, за яким було постановлено, що мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.