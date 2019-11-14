Експерт розповів, що заважає створити цивілізований ринок землі в Україні
Про це заявив професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, старший партнер Юридичної групи EUCON Анатолій Мірошниченко у своєму коментарі у Facebook.
«Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення схвалено у першому читанні. На тлі більш ніж вісімнадцятирічного мораторію це величезний крок вперед, але основна боротьба ще попереду. Зміст закону можна повністю вихолостити під час другого читання. Як і зробити так, що закон не буде прийнятий взагалі. Запровадженню цивілізованого ринку землі протистоять потужні сили і великі ресурси», - переконаний експерт.
За його словами, серед противників обігу земель є «значна частина наших політиків, яка живе популізмом, експлуатуючи гірші якості нашого пострадянського суспільства».
«Багато наших співгромадян, на жаль, все ще не розуміє, що справжня свобода і економічний розвиток неможливі без гарантованого права власності. А правова держава немислима в ситуації, коли більшість вважає себе вправі вирішувати на референдумі, що може робити меншість (7 млн власників паїв) зі своєю землею», - зауважив Мірошниченко.
З іншого боку, пише експерт, «ринку протистоїть більша частина сучасного агробізнесу, яка кожен день існування мораторію отримує вигоду від занижених ставок орендної плати».
«Ця вигода виймається з кишень власників паїв. Представники агробізнесу – це ті, хто називає себе «селянами» і «фермерами». Хоча в усталеному розумінні фермер – це людина, яка своєю працею і працею членів своєї родини обробляє землю, а не власник господарства, що за допомогою найманої праці обробляє тисячі гектарів», - заявив Мірошниченко.
Як він зауважив, «дуже часто політики-популісти і «фермери» з тисячами гектарів – це, насправді, ті самі люди».
Експерт наголосив, що противники ринку добре організовані і мають великі ресурси: і політичні, і матеріальні, але «сьогодні вони програли”.
Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.
Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
Очікується, що купувати земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування. Водночас вони зобов’язані відчужити ділянку протягом року.
У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, за яким було постановлено, що мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.