Як Рада землю "продавала"
Фоторепортаж
Укрінформ
У середу, 13 листопада, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
Під час обговорення депутати сперечалися, блокували трибуну та кричали "Ганьба!".
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що під час підготовки законопроєкту до другого читання буде внесено поправку про заборону продажу землі іноземцям.
Емоції цього дня у світлинах Укрінформу:
Фото: Володимир Тарасов, Данііл Шамкін