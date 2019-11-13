"Голос" та "ЄС" пропонують відкласти розгляд законопроєктів про ринок землі

Депутатські фракції "Голос" та "Європейська солідарність" пропонують відкласти розгляд законопроєктів про відкриття ринку сільськогосподарської землі, щоб знайти зважене рішення.

Ці пропозиції прозвучали з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є питання до того законопроєкту, який внесено... спроба зараз поставити цей законопроєкт на голосування, абсолютно очевидно, призведе до розколу в Раді, а завтра - до розколу в країні. І тому найбільш мудрим рішенням буде абсолютно просте й очевидне - відкласти розгляд цього питання, спробувати знайти точки дотику, домовитися і вийти зі зваженим рішенням", - заявив Сергій Рахманін.

Він додав, що яке б рішення депутати не ухвалили 13 листопада щодо законопроєктів про ринок землі, це означатиме, що питання все одно буде поховане.

«Ми категорично проти, щоб такі закони обговорювалися за скороченою процедурою. Це так само не просто руйнація парламентаризму, а це неповага до народу. Тому наша позиція – сьогодні зняти це питання з розгляду, і провести серйозну політичну і суспільну дискусію», - сказала Ірина Геращенко.

Водночас вона наголосила, що наразі ухвалення земельної реформи не на часі, оскільки «має бути консенсус не тільки в самій залі парламенту, а й у суспільстві».

При цьому вона звернула увагу на відсутність важливих положень в законопроєкті, який пропонується ухвалити.

«Чого немає в законопроєкті, який сьогодні намагаються протягти «слуги»? Там немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити нічого не зможе. Тому що не передбачено кадастровий розподіл землі. В цей законопроєкт не включена така позиція, як якість землі – йде зрівнялівка родючих чорноземів Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Там не передбачено захист землі. Насправді там не почуто простого селянина», - зауважила політик.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним Верховної Ради, першим питанням 13 листопада передбачено розгляд законопроєкту 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.