Мораторій на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини — Мін’юст

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що існування мораторію на продаж землі порушує Конвенцію з прав людини та основоположних свобод.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні надто поширена практика грати не за правилами. Ринок землі загнаний у тінь, мораторій легалізує схеми та провокує корупцію, від якої люди у розпачі. Цивілізований світ живе інакше. Існування мораторію порушує Конвенцію з прав людини та основоположних свобод, що уже давно підтверджено у справі "Зеленчук і Цицюра проти України"", - наголосив Малюська.

За його словами, проблеми у сфері земельних відносин потрібно усувати швидко і жорстко.

"Як працюватимуть державні органи та чи буде ринок землі вигідним для всіх? По-перше, введення ринку землі не повинно спричинити зростання рейдерства у земельній сфері, тож до цього ми докладемо усі наші зусилля. По-друге, уряд забезпечить доступ фермерів до фінансування. Насамкінець, ми спростимо систему управління земельними ресурсами", - додав міністр.

Як повідомлялося, Верховна Рада в середу, 13 листопада, розгляне законопроєкти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

22 серпня 2018 року Європейський суд прийняв рішення по справі "Зеленчук та Цицюра проти України", згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення був визнаний таким, що порушує права людини. Європейський суд постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників.

1 листопада 2018 року Велика палата Конституційного суду України постановила відмовити у відкритті конституційного провадження у справі відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (мораторію на продаж сільгоспземель).

Указане конституційне подання 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України надійшло до Конституційного суду України 6 вересня.

Відповідно до пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, зокрема, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.