Півтора мільйона українців померли, так і не отримавши прибутку від своєї землі — Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує на тому, що земельна реформа робиться для українців і в інтересах українців.

Про це він написав у Facebook.

"Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не змінюватимемо та не будемо давати можливості людям самостійно розпоряджатись своєю землею. Земельна реформа — це наш виклик!" - зазначив Гончарук.

За його словами, земельна реформа — це не про розпродаж землі. Це — про відновлення справедливості та про право людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм — продати, працювати на ньому чи здавати в оренду. "1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай у спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і у майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля", - підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що 13 листопада парламент може в першому читанні розглянути законопроєкти про обіг землі. Гончарук закликав народних депутатів підтримати ці рішення.

"Перш ніж виносити ці законопроєкти на розгляд громадськості, ми проводили численні консультації та переговори, опрацьовували кілька десятків можливих сценаріїв. Потім протягом двох місяців у нас був постійний діалог як з прихильниками, так і з противниками цієї ініціативи з метою пошуку спільного знаменника", - запевнив Прем’єр-міністр.

Водночас він зазначив, що влада не може задовольнити усіх, але вважає своїм завданням балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.