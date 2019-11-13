Рада почала розглядати "земельні" законопроєкти

Верховна Рада почала розгляд законопроєктів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Порядком денним Верховної Ради передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

Представники ОПЗЖ виступають проти ухвалення законопроєкту про ринок землі, скандуючи: «Ні - продажу землі» і «Ганьба».

При цьому ще до початку засідання біля трибуни парламенту зібралися представники фракції «Слуга народу», щоб унеможливити її блокування. Однак трибуну періодично блокують політсили, які виступають проти скасування мораторію на продаж землі.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

Засідання ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У понеділок, 11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.

Зараз на площі під Верховною Радою також триває мітинг противників земельної реформи.