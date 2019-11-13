Президент на засіданні "Слуги народу" виступив за скасування "земельного" мораторію - депутат
Про це в коментарі Укрінформу після засідання фракції повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Роман Грищук.
"Президент висловив свою позицію з приводу зняття мораторію на продаж землі", - сказав депутат.
За результатами засідання фракції він підтвердив, що після ухвалення законопроєкту в першому читанні перед другим читанням буде внесена поправка, яка прибере норму, що дозволяє продаж землі іноземним компаніям.
"Ми в першому читанні приймаємо, до другого читання прибираємо звідти можливість продажу іноземним компаніям, приймаємо закон, відкриваємо ринок землі, а потім уже буде референдум, щоб визначити, чи дозволяти продаж землі іноземним компаніям і резидентам, чи ні", - зазначив Грищук.
Він також зауважив, що голосів фракції "Слуга народу" вистачить, щоб ухвалити законопроєкт про відкриття ринку землі в першому читанні, але додав, що у фракції знайдуться депутати, які голосуватимуть "проти".
Як пояснив Грищук, деякі народні депутати виступають за більш ліберальну модель відкриття ринку землі - щоб її могли купувати іноземні компанії.
Засідання фракції "Слуга народу", на якій був присутній Президент, відбулося у середу перед ранковим засіданням парламенту. Засідання проходило у будівлі Верховної Ради і було закритим.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним Верховної Ради, першим питанням у середу, 13 листопада, передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.