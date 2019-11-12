У Мінекономіки сказали, скільки коштуватиме гектар української землі

При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна — це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", - розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планував розглянути в першому читанні 11 законопроєктів щодо ринку землі.

У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо запровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.

Сьогодні під будівлею Верховної Ради одночасно відбулись дві акції — за і проти ринку землі та земельної реформи.