“Батьківщина” та ОПЗЖ закликають зняти з розгляду всі законопроєкти про землю

Парламентські фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" вкотре вимагають не ухвалювати законопроєкт про запровадження ринку сільськогосподарської землі.

Про це керівники фракцій заявили під час виступів з трибуни парламенту на засіданні у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без винятку законопроєкти про продаж землі і продовжити на один рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею", - заявила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Вона також зазначила, що "сильні країни світу визначилися, що тільки ті, хто матиме в своєму розпорядженні максимум сільськогосподарської землі, будуть глобальним гравцями і реально впливатимуть на всі процеси".

Під час виступу Тимошенко біля трибуни зібралися всі члени фракції "Батьківщина". Депутати розгорнули банер з написом "Ні розпродажу української землі".

Співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович під час виступу з трибуни парламенту розкритикував пропозицію Президента провести референдум щодо можливості продажу землі іноземцям.

"Є тільки одна доцільна пропозиція - це народний референдум спочатку, а після нього - побачимо. Все інше - антиукраїнська позиція. Кожна розумна людина в будь-якій політичній силі усвідомлює - це не питання політичне, це питання виживання та існування нашої держави", - заявив Рабінович.

Депутат також, звертаючись до "представників МВФ, Сороса, та інших, чиї руки тягнуться до землі України", сказав: "Дідька лисого ви отримаєте, а не землю України".

Під час виступу Рабіновича біля трибуни Верховної Ради зібралися члени фракції ОПЗЖ, які розгорнули банер з написом "Не дамо розкрасти землю" і символікою партії.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 12 листопада, під Верховною Радою одночасно проходять дві акції: проти впровадження земельної реформи і на підтримку ринку землі.

Парламент 12 листопада планував розглянути у першому читанні 11 законопроєктів про ринок землі.

У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у багатьох регіонах.