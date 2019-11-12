Під Радою - два “земельні” мітинги, фермери пригнали трактори

Під будівлею Верховної Ради одночасно проходять дві акції щодо ринку землі і впровадження земельної реформи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько двох тисяч аграріїв та фермерів з різних областей України зібралися на акцію "Ні розпродажу української землі". Уздовж паркану біля Верховної Ради стоять трактори із відповідним гаслом.

Мітингувальники тримають плакати із назвами своїх областей, а також гасла: “Ні розпродажу української землі”, “Ми проти №2178-10, ні - продажу землі олігархам”, “Президент, не допустіть продажу землі олігархам”, “Не продавайте Батьківщину”, “2178-10 знищить агросектор України”.

Учасники мітингу тримають прапори Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), а також прапори ВО “Свобода”, "Правого сектору", Асоціації фермерів приватних землевласників України.

Акції під ВР України / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Голова ВАР Андрій Дикун розповів журналістам, що акція проходить на підтримку позиції Президента, але на інших "цивілізованих" умовах.

На площі транслюють засідання Верховної Ради.

Одночасно ще кількасот людей прийшли підтримати скасування мораторію на продаж землі. Організатор цієї акції - Асоціація вільних землевласників України.

Мітингувальники тримають гасла "Досить відкладати земельну реформу" "Ні чорному ринку землі", "Українці мають мати право розпоряджатися своєю землю".

Дві сцени стоять неподалік одна від одної.

Між двома мітингами потужний кордон поліції - силовиків на площі більше ніж мітингувальників.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планував розглянути у першому читанні 11 законопроєктів про ринок землі.

У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.