“Земельні” законопроєкти зникли з порядку денного Ради на вівторок — депутат

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявляє, що з порядку денного Верховної Ради на вівторок зникли законопроєкти про землю.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Ще годину тому в порядку денному вівторка першим питанням стояли закони про землю. Дуже сирі, непродумані і такі, які не захищають права українців, не передбачають створення прозорого земельного кадастру, доступних кредитів, й механізму захисту родючості земель. В цих законах взагалі вилучено поняття мінімальної ціни на землю, й урівнюються найродючіші чорноземи та менш багаті землі, наприклад, Бессарабії. Мовчу вже про те, що в суспільстві не проведено інформаційну кампанію по впровадженню ринку землі. Навіть міжнародні організації застерігають українську владу від поспіху і турборежиму в революційному для країни питанні, усвідомлюючи можливий резонанс в суспільстві. Зараз на сайті ВР - новий порядок денний на вівторок, законів по землі немає. Ще на погоджувальній пропозицію перенести питання впровадження ринку землі з вівторка не підтримали Слуги і Голос. Але, таки відтерміновується. Це означає одне - голосів в "слуг" на ці недосконалі закони немає”, - написала народний депутат.

До цього Геращенко додала, що особисто вона — за ринок землі, і не голосувала за мораторій на продаж. Разом з тим вона підкреслила, що підтримає законопроєкт, який впроваджуватиме реальний, а не фіктивний ринок.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що пакет законопроєктів щодо земельних відносин, серед яких і скасування мораторію на продаж землі, має бути підтриманий Верховною Радою у першому читанні цього тижня.