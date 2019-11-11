"Слуги народу" обговорять на фракції ринок землі та скандали у Раді — депутат

На сьогоднішньому вечірньому засіданні фракції партії "Слуга народу" обговорюватимуть, зокрема, законопроєкти щодо ринку землі і скандальні ситуації з деякими народними депутатами.

Про це журналістам перед засіданням фракції сказав заступник голови Комітету ВР з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основними (питаннями - ред.), я так розумію, сьогодні будуть всі законопроєкти, які заплановані до розгляду у порядку денному на поточний тиждень, друге — це принципові питання стосовно тих народних депутатів, щодо яких в інформаційному просторі виникали запитання у суспільства. Тобто ми всі ці питання обговорюватимемо", - сказав Качура.

На уточнення журналістів, чи в контексті обговорення ситуацій, пов’язаних із народними депутатами, йдеться про голову Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, Качура відповів: "Про Яременка обов’язково будемо говорити… Ви знаєте самі, і Тищенко в нас є, і ті, хто люблять переписуватись… в залі, або просто месенджери люблять якісь переглядати, і різні додатки для особистого користування".

Депутат підкреслив, що питання відставки Яременка з посади голови профільного комітету також мають обговорити і члени цього комітету.

"Моя позиція така: там є колектив у самому комітеті, от вони повинні вирішити, готові вони з цією людиною співпрацювати чи ні протягом року, двох або п’яти. Тобто, треба почути його (Яременка - ред.), почути колектив, а по-третє, уже прийняти рішення, яке кожен вважає за потрібне. Я вважаю, що треба було би увільнити його з посади голови профільного комітету", - уточнив парламентарій.

Також він підтвердив, що в будь-якому випадку на засіданні фракції у понеділок планується обговорення законодавчих ініціатив щодо запровадження ринку землі.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 11 листопада під час засідання Погоджувальної ради закликав народних депутатів не затягувати з ухваленням низки законів, серед них пакет законопроєктів, які врегульовують земельні відносини.