"ЄC" наполягає, щоб Рада у вівторок розглянула відставку Яременка

Фракція партії "Європейська солідарність" хоче включити до порядку денного на вівторок питання звільнення народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради парламенту 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми наполягаємо, щоб стояло у вівторок (у порядку денному - ред.) питання кадрове — про голову Комітету із зовнішніх відносин пана Яременка", - сказала Геращенко.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у фракції "Слуга народу" поінформували, що в понеділок, 11 листопада, можуть розглянути заяву Яременка про складення обов’язків голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

Цю заяву депутат написав після того, як один з інтернет-ресурсів оприлюднив фотографії із сесійної зали парламенту, на яких видно, як Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Спочатку Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Яременка на посаді голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.