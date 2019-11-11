Зеленський: Дозвіл на продаж землі іноземцям винесуть на референдум

“Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами”, - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо “на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі”.

Зеленський пообіцяв, що відповідний пункт міститиметься у законі про ринок землі.

Також він запевнив, що ВР “найближчим часом” розробить і ухвалить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.

Водночас Президент розповів, що ринок землі запроваджено, зокрема, в Польщі та Білорусії, Німеччині, Франції, Італії, Канаді, США, Японії, Ізраїлі, Китаї. За його словами, є різні моделі цього ринку, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує.

“Незабаром ВР розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах ряд міфів, переконують, що цього не можна робити. А вас не дивує, що старі політики почали піклуватися про народ. А, можливо, питання в іншому? Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси, інтереси тих, кому вигідно, щоб українці не володіли землею”, - переконує Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10. Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

Сьогодні на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.