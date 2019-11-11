Разумков запевняє, що мораторій на продаж землі поки нікуди не дінеться

Погоджувальна рада парламенту не зняла з порядку денного на поточний тиждень законопроєкт № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Таке рішення було ухвалено на засіданні 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення не прийнято. Питання залишиться в порядку денному на цей тиждень, але будемо виходити з того, як будуть розглядатися питання", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

При цьому він запевнив, що це питання не стосується мораторію на продаж сільськогосподарської землі, адже "він у нас поки що діє і нікуди він не дівається ані сьогодні, ані завтра, ані наступного тижня".

При цьому голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко наполягала на знятті з розгляду законопроєкту № 2178-10 та включенні натомість питання щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

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Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10. Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

Сьогодні на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 14 регіонів. Акції відбуваються на магістралях Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Волинської, Рівненської, Львівської областей.