Гончарук закликає Раду швидше розглянути чотири земельні законопроєкти
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Сьогодні важливо наголосити на певних пріоритетах, які уряд хотів би просити Верховну Раду також вважати пріоритетом. Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, які врегульовують земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію та ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегуляція у земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю і земельних ділянок. Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але є важливими”, - сказав Гончарук.
Він також закликав парламентаріїв не відкладати на потім законопроєкт, який врегульовує відносини та вдосконалює процедури щодо протидії рейдерству у земельних відносинах. Прем’єр-міністр просить ухвалити законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних, який сприятиме створенню сучасної інформаційної системи для роботи із геопросторовими даними. Також, за словами Гончарука, важливим є законопроєкти про планування використання земель та про оборонні закупівлі.
Також глава уряду просить парламент максимально швидко прийняти закон про перезавантаження влади, бо це, на його думку, дозволить швидко продовжувати реформи в органах влади.