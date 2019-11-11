Гончарук закликає Раду швидше розглянути чотири земельні законопроєкти

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час засідання погоджувальної ради закликав народних депутатів не затягувати з ухваленням низки законів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні важливо наголосити на певних пріоритетах, які уряд хотів би просити Верховну Раду також вважати пріоритетом. Перш за все, у нас є пакет законопроєктів, які врегульовують земельні відносини. І навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію та ринок землі, у нас є як мінімум чотири законопроєкти, які треба розглянути. Це дерегуляція у земельних відносинах, система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю і земельних ділянок. Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але є важливими”, - сказав Гончарук.

Він також закликав парламентаріїв не відкладати на потім законопроєкт, який врегульовує відносини та вдосконалює процедури щодо протидії рейдерству у земельних відносинах. Прем’єр-міністр просить ухвалити законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних, який сприятиме створенню сучасної інформаційної системи для роботи із геопросторовими даними. Також, за словами Гончарука, важливим є законопроєкти про планування використання земель та про оборонні закупівлі.

Також глава уряду просить парламент максимально швидко прийняти закон про перезавантаження влади, бо це, на його думку, дозволить швидко продовжувати реформи в органах влади.