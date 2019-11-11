“Ні розпродажу землі”: аграрії протестують на головних автомагістралях країни

На акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) у Facebook.

“На знак незгоди із цинічними діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках. До акції протесту приєднались сільгоспвиробники у 13 регіонах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі акції відбуваються на магістралях Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Миколаївської, Хмельницької, Житомирської, Одеської, Полтавської, Волинської, Рівненської, Львівської областей.

Також у Facebook ВАР інформує про геолокації акцій протесту аграріїв.

У Черкаській області: автошлях М05, поблизу м.Жашків (поворот на с. Тихий Хутір); автошлях Е95, пост поліції поблизу м.Умань.

У Чернігівській області: автодорога М01, с. Кіпті Козелецького району.

У Тернопільській області: автошлях М19, Горішньовигнанська сільська рада, Чортківськогор-ну (біля старої нафтобази).

У Кіровоградській області: автошлях М12, за 10 км від м.Новоархангельськ.

У Миколаївській області: Автошлях М14 (Київ - Херсон). Окружна м. Миколаєва (біля повороту на стару дорогу до м. Снігурівка).

У Хмельницькій області: автошлях Е50, с.Прибузьке.

У Вінницькій області: автошлях біля с. Махнівка (на перехресті), Козятинський район; автошлях Р36, смт Шпиків Тульчинського району; автошлях поблизу с. Писарівка Вінницького району.

У Житомирській області: автошлях М21, с. Осикове Бердичівський р-н.

У Одеській області: автошлях М05, Е 95, с.Демидове.

У Полтавській області:автошлях М03, с. Марянівка, Великобачаганський район; автошлях М03, с. Чутово.

У Волинській області: автошлях М19, Т0311, с. Вербка, Володимиро-Волинський р-н.

У Рівненській області: с. Дядьковичі, шлях М06, Т1806. У Львівській області: автодорога Н17, с. Малі Підліски, Жовківський р-н.

Пізніше до акції приєдналися аграрії Запорізької, Дніпропетровської і Сумської областей.

Пресслужба ВАР наголошує, що аграрії просять з розумінням поставитися до можливих незручностей у пересуванні автошляхами і врахувати інформацію про проведення мітингів при плануванні поїздок.

Всеукраїнська акція «Ні розпродажу України!» проводиться у понеділок, позаяк саме на 11 листопада запланована погоджувальна рада, яка й прийме рішення щодо внесення в порядок денний законопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

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Як повідомила кореспонденту Укрінформу начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник, часткове перекриття руху почалося о 9.30 і відбувається на автотрасах у трьох населених пунктах. Це с. Махнівка Козятинського району, Писарівка Вінницького і Шпиків Тульчинського районів. Учасники акції безперервно рухаються пішохідними переходами, пропускають тільки спецавтомобілі.

За її словами, у місцях проведення акції перебувають співробітники поліції, які забезпечують дотримання громадського порядку. За їхніми підрахунками, участь у протестних заходах в області сумарно беруть близько 350 осіб.

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Як повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, біля села Малі Підліски Жовківського району близько 100 чоловік перекрили міжнародну трасу Київ - Чоп. В акції також задіяна сільгосптехніка. Учасники протесту пропускають транспорт з дітьми. Накопичення автомобілів значне. На стаціонарному посту патрульні скеровують транспортні засоби в об’їзд.

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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на міжнародній трасі М-19 масштабну акцію протесту — близько півтори тисячі людей - розпочали зранку працівники АПК Тернопільщини.

«Наша акція має гасло «Ні розпродажу України!». На знак протесту того, що влада хоче запровадити ринок землі без попередніх парламентських слухань, які призначені на 4 грудня, ми перекриваємо міжнародну трасу М-19 «Доманове — Ковель - Чернівці». Розуміємо, що спонукали водіїв нервувати, утворюються затори, але і нас треба зрозуміти: ми хочемо, щоб влада виконала те, що обіцяла: до парламентських слухань не ставити на розгляд Верховної Ради жоден із законопроєктів щодо ринку землі», - сказав телефоном кореспонденту агентства один із організаторів протестної акції на Тернопільщині, керівник апарату обласного осередку «Аграрної партії» Володимир Мужевич.

Міжнародну трасу у двох місцях перекрили у Чортківському районі. Загальна кількість протестувальників – близько півтори тисячі людей.

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Понад 200 аграріїв на годину заблокували рух автотранспорту трасою Харків — Сімферополь у Запорізькій області, виступаючи проти продажу землі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди з плакатами «Земля — Божий дар, а не товар», «Не дамо вбити село податками», «Не дамо продати землю», «Державну землю — в аренду, а не продаж» перекрили трасу о 9-й годині ранку поблизу села Новобогданівка. Акція тривала годину. За цей час на трасі утворився невеликий затор. Мітингувальники пропускали автомобілі «швидкої допомоги», людей, що їдуть до лікарні чи в аеропорт, автівки з дітьми.

У Запорізькій області понад 200 аграріїв вимагають заборонити продаж землі / Фото: facebook.com/antihovod

«Ми можемо бути жорсткішими, але ми порядні люди. Завтра ми візьмемо участь в акції під Верховною Радою. Окрім того, знову перекриємо трасу під Новобогданівкою», - сказав Тиховод.

Проти продажу землі виступили члени Асоціації фермерів та приватних землевласників України, Аграрної партії України, Національного корпусу України, постачальники добрив, та запчастин для сільськогосподарської техніки.

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На Миколаївщині учасники акції проти продажу землі перекрили трасу М14 міжнародного значення Одеса — Мелітополь — Новоазовськ поблизу селища Зелений Гай у Вітовському районі, повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Так, траса перекрита, акція триває. Учасники ходять по пішохідному переходу. Наразі ніяких надзвичайних ситуацій не зафіксовано. На місці працює патрульна поліція», - сказали в поліції.

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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, фермери Дніпропетровщини на підтримку всеукраїнської акції “Ні розпродажу України” перекрили трасу М04.

Акцію проводять біля міста Дніпро на автошляху М 04 Знам'янка — Луганськ — Ізварине, у м. Підгородному, з боку виїзду до Новомосковська.

Активісти під час виступів наголошували, що обіг земель в Україні повинен проводитися поетапно.

«Так, в нас є люди, які хотіли б продати свої земельні наділи і на першому етапі їх має викупити держава, на другому етапі, через декілька років, повинні бути допущені фізичні особи, які живуть і працюють на цій землі, мешкають у сільській місцевості, в одні руки з обмеженням у 100-150 гектар. Лише на третьому етапі допускаються юридичні особи. Якщо ці умови будуть сприйняті сільгоспвиробниками, то дійсно земля лишиться українською землею, а українські села будуть в подальшому процвітати», - підкреслювалось на акції.

Участь в акції протесту проти прийняття закону про продаж української землі під Дніпром беруть понад 200 осіб, акцію охороняють патрульні ДПС, транзитний великоваговий транспорт та маршрутки час від часу пропускають в обидва боки.

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На Сумщині активісти заблокували три автодороги, повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Сумської області.

«Поліція інформує про тимчасове ускладнення руху на трьох автодорогах області. Тимчасово обмежено рух автотранспортних засобів на дорогах: – Р-61 Суми - Конотоп (біля смтСтепанівка Сумського району), М-02 Київ - Москва (біля села Спаське Кролевецького району), Р-60 Конотоп — Ромни — Пирятин (біля села Андріяшівка Роменського району)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією правоохоронців, у блокуванні доріг беруть участь понад сто мешканців населених пунктів.

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У Рівненському районі учасники акції проти зняття мораторію на продаж землі розблокували автотрасу «Київ-Чоп».

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Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10. Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

У середу, 30 жовтня, аграрії та фермери під Верховною Радою провели акцію протесту проти запуску ринку землі.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.uа