Протестувальники розблокували трасу "Київ-Чоп" на Рівненщині

У Рівненському районі учасники акції проти зняття мораторію на продаж землі розблокували автотрасу «Київ-Чоп».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

«О 10.40 учасники мирної акції розблокували загальнодержавну дорогу міжнародного значення поблизу зупинки «П’ятигори» в Рівненському районі», - йдеться у повідомленні. Зауважується, що такої домовленості з протестувальниками досягли поліцейські.

Рух на автодорозі забезпечений в обох напрямках, учасники припинили акцію.

Як повідомлялося, акції протесту проти відкриття ринку землі проводяться на всіх головних автомагістралях України на території 15 областей. Аграрії вимагають відкликати законопроєкти, які, на їхню думку, спрямовані на повну олігархізацію аграрного сектору і тотальне знищення малого та середнього фермера.

“Земельний” законопроєкт має бути розглянутий у Верховній Раді вже цього тижня.

Фото: пресслужба Нацполіції