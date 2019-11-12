Президент закликає не поспішати з продажем землі — Мендель

Земельна реформа та зняття мораторію з продажу землі сільськогосподарського призначення передбачає встановлення правил гри на ринку, але ринкові ціни на земельні ділянки не встановлять одразу, вони зростатимуть поступово.

Про це зазначила прессекретар глави держави Юлія Мендель в колонці для видання “Новоє врємя”.

“Ринкові ціни не встановлять одразу, вони зростатимуть поступово, ось чому Президент навпаки закликає не продавати землі в перші роки. Нині приблизно 5−7% українців хочуть офіційно продати угіддя. У наступні роки кількість охочих коливатиметься в межах 3−5%, згідно досвіду наших східноєвропейських сусідів”, - зазначила Мендель.

На її переконання, земельна реформа — це встановлення "правил гри на ринку", де нині панує "хаос, спекулювання і бандитизм".

Вона підкреслила, що земельна реформа, у межах якої буде скасування мораторію, зробить українців власниками на своїй землі.

“Ні, це не означає продати землю. Це означає, що людина зможе її купити, зможе взяти під неї кредит у банку, зможе офіційно отримати фінансування по пільговій ставці в державному банку. Це означає, що будуть встановлюватися ринкові ціни за оренду. А відтак бабуся отримуватиме гроші, за які зможе жити, а не отримувати дешевий корм для тварин. І вже потім, у випадку, якщо земля не потрібна, можна її продати”, - зауважила прессекретар глави держави.

Також вона зазначила, що ринок землі передбачатиме “посилені” антимонопольні правила та антирейдерське законодавство.

“ДБР, НАБУ, поліція, прокуратура — у них розв’яжуться руки для захисту землевласників, оскільки ринок буде легальним, офіційним з усіма правовими титулами права власності”, - пише Мендель.

Крім того, вона повідомила, що ринок землі дасть від 1 до 4% зростання ВВП.

“Фактично земельна реформа на сьогодні — це визначальний фактор економічного зростання. Бо без визначення права власності на землю та належного механізму його захисту неможливо говорити про інвестицї у виробничу та переробну галузь, де формується додаткова вартість, а не банальна торгівля сировиною. Ось, чому її підтримують усі міжнародні партнери України”, - додала прессекретар.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планував розглянути у першому читанні 11 законопроєктів про ринок землі.

У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.