Хоч з голосами "важко", але закон про ринок землі буде ухвалений - Арахамія
Про це розповів голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LIGA.net.
"З голосами дійсно важко. Пояснюємо і показуємо, що ринок землі має бути", - сказав Арахамія.
Втім, він переконаний, що закон однак буде проголосований.
"Я впевнений, що (ринок землі - ред.) буде. Ми обіцяли електорату, нам треба рухатися", - сказав голова фракції.
За його словами, 10 років тому складно було уявити, що питання про ринок землі стоятиме на порядку денному.
Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планував розглянути в першому читанні 11 законопроектів про ринок землі.
У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо запровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.
Сьогодні під будівлею Верховної Ради одночасно проходять дві акції - за і проти ринку землі і земельної реформи.