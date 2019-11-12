Хоч з голосами

Хоч з голосами "важко", але закон про ринок землі буде ухвалений - Арахамія

Укрінформ
Зібрати достатню кількість голосів для успішного голосування за закон про ринок землі поки що проблематично, однак він буде ухвалений.

Про це розповів голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LIGA.net.

"З голосами дійсно важко. Пояснюємо і показуємо, що ринок землі має бути", - сказав Арахамія.

Втім, він переконаний, що закон однак буде проголосований.

"Я впевнений, що (ринок землі - ред.) буде. Ми обіцяли електорату, нам треба рухатися", - сказав голова фракції.

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За його словами, 10 років тому складно було уявити, що питання про ринок землі стоятиме на порядку денному.

Як повідомляв Укрінформ, парламент 12 листопада планував розглянути в першому читанні 11 законопроектів про ринок землі.

У понеділок, 11 листопада, на акції протесту проти дій влади щодо запровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни.

Сьогодні під будівлею Верховної Ради одночасно проходять дві акції - за і проти ринку землі і земельної реформи.

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