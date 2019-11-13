"Батьківщина" блокувала трибуну ВР
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Після завершення перерви Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів звільнити президію парламенту - зараз там перебувають близько півтора десятка депутатів. Із таким закликом спікер звернувся передусім до голів фракції, зокрема до лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, адже саме представники її політсили знаходяться в президії, тим самим перешкоджаючи продовженню роботи Ради.
Тим часом сама Тимошенко знаходиться біля трибуни парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, Разумков на вимогу фракції «Батьківщина» і групи «За майбутнє» близько 10.40 оголосив перерву в засіданні ВР на 30 хвилин і попросив керівництво фракцій, заступника і першого заступника глави ВР зібратися в його кабінеті.
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