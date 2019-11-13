"Батьківщина" блокувала трибуну ВР

Верховна Рада відновила пленарне засідання після перерви, яка тривала майже дві години замість оголошених 30 хвилин. Представники "Батьківщини" блокували трубуну Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після завершення перерви Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів звільнити президію парламенту - зараз там перебувають близько півтора десятка депутатів. Із таким закликом спікер звернувся передусім до голів фракції, зокрема до лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, адже саме представники її політсили знаходяться в президії, тим самим перешкоджаючи продовженню роботи Ради.

Тим часом сама Тимошенко знаходиться біля трибуни парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Разумков на вимогу фракції «Батьківщина» і групи «За майбутнє» близько 10.40 оголосив перерву в засіданні ВР на 30 хвилин і попросив керівництво фракцій, заступника і першого заступника глави ВР зібратися в його кабінеті.

Порядком денним Верховної Ради на 13 листопада передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" і 11 альтернативних до нього.

На площі під Верховною Радою триває мітинг противників земельної реформи.

12 листопада, під будівлею Верховної Ради одночасно проходили дві акції з приводу земельної реформи - одна на підтримку ринку землі, інша - проти запровадження цієї реформи.

11 листопада, аграрії перекривали головні магістралі країни, протестуючи проти дій влади щодо впровадження земельної реформи.