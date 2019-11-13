“Земельні” пристрасті у Раді: Кива кричав з балкону “Ганьба!”

Депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива разом з активістами, яких запросили в ложу помічників народних депутатів, переривають виступи тих парламентаріїв, які підтримують впровадження ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, під час розгляду законопроєктів про ринок землі у ложу помічників народних депутатів і гостей парламенту пропустили активістів-противників запровадження продажу землі. На них шарфи з символікою Всеукраїнської аграрної ради. Пізніше до них приєднався народний депутат Ілля Кива. Виступи народних депутатів, які підтримують запровадження ринку землі, Кива з активістами переривають вигуками і криками "Ганьба!".

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді відбувається розгляд у першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі.