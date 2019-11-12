Кива у масці Джокера вийшов до трибуни ВР

Член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива в гумовій масці Джокера підійшов до трибуни Верховної Ради, де складав присягу народного депутата Сергій Рудик.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, коли депутат у масці наблизився до парламентської трибуни, на це звернув увагу Голова ВР Дмитро Разумков.

"Шановні колеги, а можна не перетворювати Верховну Раду на незрозуміло що? Я не розумію, що це за народний депутат... А можна зняти маску?" - сказав він.

Після цього Кива зняв маску і поклав на трибуну.

"Ми не боїмося гумових масок", - сказав на це спікер.

Фото: ФБ/Kristina Berdynskykh

Після цього один із парламентаріїв забрав маску з трибуни і кинув її на підлогу.

Фото: ФБ/Ілля Кива

Як відомо, Кива й раніше вирізнявся дивною поведінкою у парламенті. Зокрема, на початку жовтня журналісти зняли, як після спілкування з контактом, підписаним у смартфоні депутата як "Юля конкурс краси Одеса", депутат почав робити неоднозначні рухи руками у районі своєї промежини.