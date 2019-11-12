Кива у масці Джокера вийшов до трибуни ВР
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, коли депутат у масці наблизився до парламентської трибуни, на це звернув увагу Голова ВР Дмитро Разумков.
"Шановні колеги, а можна не перетворювати Верховну Раду на незрозуміло що? Я не розумію, що це за народний депутат... А можна зняти маску?" - сказав він.
Після цього Кива зняв маску і поклав на трибуну.
"Ми не боїмося гумових масок", - сказав на це спікер.
Після цього один із парламентаріїв забрав маску з трибуни і кинув її на підлогу.
Панч від спікера! pic.twitter.com/7nNl0wGw3K— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) November 12, 2019
Як відомо, Кива й раніше вирізнявся дивною поведінкою у парламенті. Зокрема, на початку жовтня журналісти зняли, як після спілкування з контактом, підписаним у смартфоні депутата як "Юля конкурс краси Одеса", депутат почав робити неоднозначні рухи руками у районі своєї промежини.