Кива знову намагається потрапити до ТСК у справі Гандзюк - активісти

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива знову намагається стати членом ТСК з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Про це йдеться на сторінці співтовариства "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

«Ілля Кива вже вдруге намагається проникнути до складу ТСК. Його кандидатуру знову подає фракція ОПЗЖ. Інших кандидатів у фракції, на жаль, немає, попри те, що активісти неодноразово наголошували на тому, що Ілля Кива не може бути включеним до складу ТСК. Кива має конфлікт з багатьма активістами і навіть програв суд батькові загиблої Катерини Гандзюк», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначають активісти, Ілля Кива представляє в Раді інтереси міністра МВС, а отже, не зможе бути неупередженим, вивчаючи злочини правоохоронців.

Вони припускають, що знову подаючи кандидатуру Киви, фракція ОПЗЖ намагається взагалі заблокувати створення ТСК, а також публічно знецінює роботу всієї Верховної Ради і принижує всіх законотворців.

Активісти наполягають на тому, щоб Киви у складі ТСК не було.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні активісти вже застерігали депутатів від призначення Киви до складу ТСК, оскільки він має очевидний конфлікт інтересів з ключовими фігурантами розслідування.