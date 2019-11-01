Кива знову намагається потрапити до ТСК у справі Гандзюк - активісти
Про це йдеться на сторінці співтовариства "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.
«Ілля Кива вже вдруге намагається проникнути до складу ТСК. Його кандидатуру знову подає фракція ОПЗЖ. Інших кандидатів у фракції, на жаль, немає, попри те, що активісти неодноразово наголошували на тому, що Ілля Кива не може бути включеним до складу ТСК. Кива має конфлікт з багатьма активістами і навіть програв суд батькові загиблої Катерини Гандзюк», - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначають активісти, Ілля Кива представляє в Раді інтереси міністра МВС, а отже, не зможе бути неупередженим, вивчаючи злочини правоохоронців.
Вони припускають, що знову подаючи кандидатуру Киви, фракція ОПЗЖ намагається взагалі заблокувати створення ТСК, а також публічно знецінює роботу всієї Верховної Ради і принижує всіх законотворців.
Активісти наполягають на тому, щоб Киви у складі ТСК не було.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні активісти вже застерігали депутатів від призначення Киви до складу ТСК, оскільки він має очевидний конфлікт інтересів з ключовими фігурантами розслідування.