Польська газета внесла Гандзюк до ТОП-120 найвпливовіших людей, що померли торік

Видання звертає увагу, що відома активістка, радниця мера Херсона Гандзюк померла за чотири місяці після того, як її облили кислотою. Видання цитує її слова з лікарняного ліжка: “Я знаю, що виглядаю погано… І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто”.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

У Польщі 1 листопада, у день усіх святих, згадують померлих і запалюють свічки на могилах рідних та близьких.