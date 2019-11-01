Польська газета внесла Гандзюк до ТОП-120 найвпливовіших людей, що померли торік
Укрінформ
Польське впливове видання Gazeta Wyborcza внесла відому українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120-ти найбільш впливових поляків та іноземців, які померли за останній рік.
Поряд з Гандзюк у цьому переліку згадуються також, зокрема, експрезиденти США та Франції Джордж Буш-старший, Жак Ширак, проєктант моди Карл Лагерфельд, чеський співак Карел Готт чи російська правозахисниця Людмила Алексеєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Видання звертає увагу, що відома активістка, радниця мера Херсона Гандзюк померла за чотири місяці після того, як її облили кислотою. Видання цитує її слова з лікарняного ліжка: “Я знаю, що виглядаю погано… І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто”.
Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.
У Польщі 1 листопада, у день усіх святих, згадують померлих і запалюють свічки на могилах рідних та близьких.