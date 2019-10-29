Зеленський вірить, що винні у вбивстві Шеремета і Гандзюк будуть покарані

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що резонансні убивства журналіста Павла Шеремета, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином чином розслідувані, а винні - покарані.

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вірю, що розслідування гучних корупційних справ, а також резонансні убивства Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином розслідувані, а всі винні обов’язково покарані”, - сказав Зеленський.

Він розповів, що наразі в Україні відбувається очищення у ГПУ, реформа СБУ та запевнив у повній незалежності НАБУ, САП та ДБР.

Також глава держави нагадав, що для покращення ефективності правоохоронних органів та активізації боротьби з корупцією прийнято низку законопроектів і постанов уряду.

Крім того, Президент наголосив на важливості проведення “не фасадної”, а справжньої реформи судової системи.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі 29 жовтня проходить перший інвестиційний форум RE:THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України.