Зеленський вірить, що винні у вбивстві Шеремета і Гандзюк будуть покарані
Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я вірю, що розслідування гучних корупційних справ, а також резонансні убивства Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином розслідувані, а всі винні обов’язково покарані”, - сказав Зеленський.
Він розповів, що наразі в Україні відбувається очищення у ГПУ, реформа СБУ та запевнив у повній незалежності НАБУ, САП та ДБР.
Також глава держави нагадав, що для покращення ефективності правоохоронних органів та активізації боротьби з корупцією прийнято низку законопроектів і постанов уряду.
Крім того, Президент наголосив на важливості проведення “не фасадної”, а справжньої реформи судової системи.
Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі 29 жовтня проходить перший інвестиційний форум RE:THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України.