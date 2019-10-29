RE:THINK Invest in Ukraine. Перший інвестфорум у Маріуполі

У Маріуполі Донецької області розпочався Перший інвестиційний форум з ініціативи Президента України Володимира Зеленського "RE:think. Invest in Ukraine".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Програма форуму передбачає 6 ключових панельних дискусій та понад 10 спеціальних подій і заходів, пітч-сесії, презентації та воркшопи. Також у ході заходу працюватиме демозона IT-стартапів та виставка інвестиційних проєктів. Особлива подія на форумі - ІT STAGE, яка стане можливістю презентувати ідею Президенту. П’ять відібраних стартапів у двохвилинному пітчі презентуватимуть Президенту свої ідеї розвитку регіону.

Згідно з програмою заходу, під час форуму виступатимуть: Глава держави Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Гендиректор директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Крістіан Даніельсон, віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алані Пію, віцепрезидент IFC Джорджина Бейкер, віцепрезидент Європейського Інвестиційного банку Вазиль Худак, віцепрезидент Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сіріл Мюллер.

Також форум відвідають понад 350 гостей, серед яких - представники уряду та місцевої влади, інвестори, представники посольств, бізнесу, молоді лідери та ЗМІ.

У рамках Першого інвестиційного форуму відбудеться підписання 13 меморандумів, зокрема про взаєморозуміння щодо регіонального дорожнього фінансування України між ЄБРР і Кабінетом міністрів та щодо взаєморозуміння для підготовки українських залізниць до первинних публічних пропозицій між ЄБРР, Міністерством інфраструктури України та АТ "Українська залізниця".