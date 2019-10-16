Справа Гандзюк: активісти не знайшли у лікарні фігуранта

Одеські громадські активісти не виявили на стаціонарному лікуванні в медустанові фігуранта у справі Катерини Гандзюк Ігоря Павловського.

Про здійснену перевірку повідомив лідер Одеського відділення АвтоМайдану Віталій Устименко на своїй сторінці у Facebook.

"Вчетверте підозрюваний Ігор Павловський не з'явився на судове засідання. Причиною неявки, яку беззаперечно приймала прокуратура, був важкий стан підозрюваного, який перебуває на лікуванні в одному з клінічних закладів Одеси... Так от, ми перевірили його важкий стан. І знаєте що? Павловський не перебуває на лікуванні в зазначеному медичному закладі. Тобто його в принципі там немає. Ні офіційно, ні фактично. Він навіть не імітує свою присутність там", - зазначив Устименко.

За його словами, факт відсутності на стаціонарному лікуванні Павловського зафіксовано в присутності співробітників патрульної поліції та написано заяву.

“Гадаю, що до "важкохворого" прокуратура тепер може застосовувати інші заходи примусу появи його на наступному судовому засіданні, яке має відбутися 24 жовтня о 17:00 в Приморському суді Одеси", - наголосив активіст.

Як повідомляв Укрінформ, підозрюваний Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання Приморського райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному. Через це суддя Дмитро Овсіїк знову переніс засідання.

Головуючий на засіданні вирішив відправити запит до Центру реконструктивної та відновлювальної медицини Одеського національного медичного університету щодо обґрунтування постійного перебування в медустанові підсудного Павловського.

Зазначається, що на попереднє засідання Приморського райсудсуду, яке було призначено на 22 серпня, Павловський теж не з'явився. Як повідомила слідчому судді Осіїку прокурор відділу Генпрокуратури України Галина Калита, підсудний тимчасово проживає в Одесі у зв'язку з проходженням курсу лікування. Адвокат Павловського Надія Курінна теж не прибула до суду, повідомивши напередодні суду, що 22 серпня бере участь у засіданні Кам'янсько-Буського райсуду Львівської області.

Причому в суді не було оголошено про наявність офіційного документа, який підтверджував захворювання підсудного, що втретє проігнорував виклик до суду, а Віктора Гандзюка, батька убитої групою злочинців, слідчий суддя взагалі не запрошував на засідання суду.

В кінці липня 2019 року Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського - фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Павловському, який з листопада 2018 року перебував під вартою, на початку квітня змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу), що карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до вбивства було затримано п'ять осіб: Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони дали свідчення, що Ігор Павловський, на той час помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші на скоєння злочину. 12 листопада суд заарештував Павловського.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. 25 квітня підозру Мангеру замінили - на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

Підбурювач та пособник нападу на Гандзюк Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.